Anche oggi burattini, installazioni, incontri. Per parlare di donne e inclusione

A Palazzo Rasponi delle Teste oggi alle 15 verrà presentato il podcast ‘Le donne raccontastorie: dal focolare delle fiabe allo spettacolo itinerante’ a cura della burattinaia Margherita Cennamo, di Francesca Tancini e di Nader Ghazvinizadeh. Quindi toccherà al libro ‘Piccoli personaggi grandi incanti. Maria Signorelli, il teatro di figura e il suo novecento’ a cura di Giuseppina Volpicelli. Sono alcuni degli appuntamenti del Festival internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! Alle 17, alla Rocca Brancaleone la Compagnia della settimana dopo proporrà lo spettacolo, ad ingresso gratuito, ’Area 52: teatro, clownerie e pupazzi alieni’, mentre alle 18, alle Artificerie Almagià, la Factory Compagnia Transadriatica di Michela Marrazzi presenta ’Piccolo sushi’.

A Palazzo Rasponi dalle Teste inaugura ’Complex Universes’ dello spagnolo Andres Beladiez, un’installazione multimediale della durata di 15 minuti (dalle 17 alle 19) che esplora diversi aspetti della comunità LGBTQ+. Un lavoro che indaga in maniera sorprendente l’Universo dell’intelligenza Artificiale. I nipoti di Mimmo Cuticchio del Teatroggi presentano ’Terribile e spietata battaglia tra Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica’ di Fulvio Verna Cuticchio, con Tiziana Cuticchio, Sara Cuticchio, Fulvio Verna Cuticchio (Ridotto Rasi alle 19). A seguire, ad ingresso gratuito, ’Spuma al Ginger’, omaggio a Raffaello Baldini a cura di Vladimiro Strinati che per l’occasione si farà accompagnare dalla chitarra del figlio Mario Strinati. Alle 21 al Rasi performance tragicomica di videoteatro ’TuttaTesta’ di Davide Calvaresi. Alle 22 all’Almagià prosegue la sezione di Comico-Erotico con Silvia Torri della compagnia Creature Ingrate in scena con ’Flirt’. Prenotazioni 392-6664211.