Anche tre interventi per ’codice rosso’

Nel bilancio 2023 della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ci sono stati anche tre casi di applicazione del ‘codice rosso’. La normativa di recente introduzione (2019), prevede infatti interventi immediati a tutela delle persone che abbiano subito violenze, maltrattamenti e atti persecutori. Oltre agli interventi delle altre forze di polizia quindi, anche il personale del comando di via Baliatico si è trovato ad attuare le misure previste, denunciando due persone e arrestandone una. Alle due denunce "è inoltre seguito l’allontamento dall’abitazione dei soggetti", ha spiegato l’assessore Massimo Bosi. Per il comandante Vasco Talenti: "si tratta di contesti - operativi - abbastanza ‘critici’, perchè talvolta si verificano in nuclei familiari in cui possono esserci dei minori. Riscontriamo che le denunce, anche grazie all’opera meritoria di tutte le associazioni che operano contro la violenza di genere, sono oggi più consistenti rispetto a qualche anno fa".

d.v.