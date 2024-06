Antonio Serena Monghini nominato cavaliere del lavoro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato ieri i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. In Romagna un solo nome, quello di Antonio Serena Monghini. È dal 1994 presidente di Alma Petroli, azienda di famiglia attiva nella raffinazione di grezzi per la produzione di bitumi stradali, industriali e speciali.

dipendenti.

"Si tratta di un importante riconoscimento per noi che siamo una raffineria che lavoriamo greggio e pesante e produciamo prevalentemente bitume spiega Monghini – , quindi in questo senso è un prodotto che si usa sia per le strade sia per l‘edilizia. Siamo specializzati nelle varie produzioni di bitume di tutte le qualità e siamo una piccola boutique del bitume; produciamo bitume di tutte le specie, per le strade, per le autostrade, per gli aeroporti, per le ciclabili. Alma Petroli è un leader europeo nella produzione di bitumi di alta qualità, con un modello di business tailor-made e standard di eccellenza che caratterizzano tanto la sicurezza quanto l‘ambiente".

Grande la soddisfazione di Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna, di cui Monghini è consigliere generale: "Questa onorificenza – spiega il numero uno degli idustriali – rende merito all’impegno e alla storia di Antonio Serena Monghini e della sua famiglia. Una storia che si intreccia strettamente a quella del territorio che Alma Petroli ha contribuito a far crescere e prosperare negli anni, a beneficio di tutta la nostra comunità, e che ci rende orgogliosi".