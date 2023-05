Apprendista ai macchinari per smalti di unghie

Un’apprendista addettoa alla produzione.

L’azienda Mt Lab con sede a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, ricerca una figura professionale – a norma di legge la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi – che si occupi di gestire autonomamente macchinari per la produzione di smalti semipermanenti e gel UVLed per unghie. La mansione consisterà nel carico manuale delle materie prime in macchina, nell’avvio del ciclo di lavoro e impostazione dei parametri, inoltre nel presidio e scarico del prodotto finito con resoconto finale al responsabile di laboratorio.

Viene richiesta un’età massima di 29 anni e un diploma di scuola media superiore in ambito chimico. Inoltre si chiede la conoscenza del pacchetto Office di Windows e l’essere automuniti. Il tipo di contratto offerto è di apprendistato. L’orario proposto è a tempo pieno: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18.

Scadenza il 29 maggio 2023.