Apprendista cementista per la Cementarte

Si offre un posto da apprendista operaio cementista, con scadenza il 18 gennaio 2023. Un’azienda di Pisignano di Cervia, in provincia di Ravenna, la Cementarte società a responsabilità limitata, è alla ricerca di una figura professionale – ovviamente a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – che si occupi della produzione di manufatti in cemento. Si richiede un’età massima di 29 anni per applicare il contratto di apprendistato, auto o moto munito per raggiungere la sede del lavoro che è a Pisignano, mentre non sono previste trasferte. La qualifica Istat è ’Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate’. Il contratto proposto è di apprendistato mentre l’orario offerto è a tempo pieno, dal lunedì al venerdì.