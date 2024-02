Approvato progetto per rendere fruibile il percorso delle mura di Ravenna, investimento di 98.500 euro La Giunta comunale di Ravenna ha approvato un progetto per migliorare il percorso delle mura cittadine, con fondi regionali e comunali. Saranno potenziati la videosorveglianza, l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano e la segnaletica, oltre a promuovere iniziative per rivitalizzare l'area.