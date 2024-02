Aria troppo inquinata. Nuove limitazioni

Niente da fare, lo smog non cede: anche oggi, domani e lunedì saranno in vigore le limitazioni ulteriori del Piano aria.

Tra queste ci sono lo stop dalle 8.30 alle 18.30 di tutti i diesel euro 5 per i non residenti (non si applica ai residenti di comuni alluvionati come Ravenna), temperatura fino a 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle case e 17°C (+ 2 di tolleranza) in attività produttive e artigianali, divieto di uso in casa (in presenza di alternativa) di generatori di calore a biomassa legnosa con meno di 4 stelle, divieto di combustione all’aperto e di spandimento di liquami con tecniche non ecosostenibili.