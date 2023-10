Arrestato alla festa di compleanno

Resistenza, danneggiamenti e rifiuto di fornire le generalità. Sono i reati per i quali un 45enne è stato arrestato dai carabinieri nel corso della festa del suo compleanno. È accaduto domenica quando una pattuglia è intervenuta in un appartamento di Ravenna dopo la richiesta di aiuto di una donna secondo cui l’uomo - presumibilmente sotto l’effetto di stupefacenti - minacciava le persone dentro casa sua. Al loro arrivo, i militari del Radiomobile si sono imbattuti in un soggetto in visibile stato di alterazione - il 45enne appunto - e con una ferita sulla fronte. Quindi è arrivata la donna che aveva chiamato in centrale. E durante le fasi di identificazione - prosegue l’accusa - il 45enne si è prima rifiutato di declinare le proprie generalità. Poi ha iniziato a sfidare i carabinieri insultandoli e minacciandoli. Infine ha pure assestato spinte e calci. La donna ha spiegato che stavano festeggiando il compleanno di lui quando ha iniziato a inveire: una volta invitato a uscire, ha dato una testata alla porta ferendosi. Dopo una notte in cella di sicurezza, come disposto dal pm di turno Marilù Gattelli, ieri è comparso davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Simona Bandini. Dopo la convalida è tornato libero con l’obbligo di presentarsi in caserma tre giorni la settimana.