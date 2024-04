Arrestato con la droga. Patteggia e torna libero

Un 25enne di origine magrebina è stato arrestato venerdì sera dalla polizia non distante da un bar di via Cesarea per possesso di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato infatti trovato con circa 7 grammi di cocaina già suddivisi in dosi. Nei guai c’è finito quando, al passaggio di una Volante, si è prima allontanato mettendosi poi le mani in tasca. Gli agenti hanno allora deciso di approfondire trovandogli lo stupefacente. Ieri mattina in tribunale davanti al giudice Piervittorio Farinella e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani, dopo la convalida dell’arresto il giovane - difeso dall’avvocato Massimo Pleiadi - ha patteggiato 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa con pena sospesa ed è tornato libero.