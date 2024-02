Arriva il maestro Giovanni Allevi. E la data ravennate è già sold out

"Com’è liberatorio essere se stessi". Le parole del maestro Giovanni Allevi (nella foto), tra gli ospiti della seconda serata del festival di Sanremo 2024 che è andata in onda mercoledì, hanno commosso il pubblico dell’Ariston e quello dei telespettatori a casa. Tanto che gli ultimissimi biglietti che erano ancora disponibili per il concerto in programma il 28 marzo al teatro ‘Alighieri’ di Ravenna, sono terminati e l’appuntamento è ufficialmente sold out.

Il pianista, che ha affrontato una battaglia contro il mieloma multiplo che gli è stato diagnosticato a giugno 2022 e che sta affrontando con determinazione una lunga fase di recupero, sarà protagonista di una serie di date nei teatri tra cui quella prevista all’‘Alighieri’. L’obiettivo è ringraziare il pubblico che gli è stato vicino in questi duri e lunghissimi facendolo emozionare ancora una volta con le sue note romantiche e il suo tocco inconfondibile.

Ora a chi è riuscito ad acquistare i biglietti per la data del 27 marzo al teatro di Ravenna non resta che aspettare. Gli altri potranno controllare le altre date disponibili per non perdersi il ritorno del maestro.