’Arrivano dal mare’ weekend finale

Il Festival internazionale dei Burattini e delle Figure ’Arrivano dal Mare’ si avvia al gran finale con un weekend ricco di appuntamenti. Si parte oggi alle 10 a Palazzo Rasponi dalle Teste con la prima nazionale di ’Artificial Intelligence’ di Andres Beladiez, consigliato dai 16 anni in su, sarà in replica alle 11.30, 16.30, 18. Sempre a Palazzo Rasponi nella stessa giornata alle 12.30, 15.30, 17.30 e 19, in scena ’Prefaby’, uno spettacolo da tavolo di 30 minuti per 8 spettatori sui temi della vita quotidiana in un condominio di cemento. Su prenotazione sarà in replica anche sabato.

Nel pomeriggio di oggi, domani e domenica, alla Casa delle Marionette, si terrà il laboratorio artistico sulla costruzione di Pupi rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni. Alle 17 alla Rocca Brancaleone tornano i burattini della tradizione bergamasca con ’Gioppino a Venezia in cerca di fortuna’ della compagnia Baraca & Boratì. A seguire gli spettacoli si spostano alle Artificerie Almagià con il teatro d’oggetti ’Officina Prometeo’ di Divisoperzero, storia di come furono inventati tutti gli animali compreso l’uomo. In chiusura di giornata, alle 21 alle Arteficerie Almagià ci sarà ’Alle Armi’ sul mercato internazionale delle armi. Per la sezione di comico-erotico, novità di quest’anno, la compagnia belga Tof Théâtre porta alle Arteficierie Almagià, alle 20 e alle 22, ’ETé 69’, spettacolo visuale di teatro d’oggetti di e con Alain Moreau. Protagonista una coppia appartatasi per un pic-nic nell’estate del ’69.

Sabato pomeriggio nuovi appuntamenti per bambini: alle Artificerie Almagià, ore 16, lo spettacolo per attori e pupazzi senza parole ’Pigs. Cosa è casa’, una storia al femminile sull’unione e sulla “bioedilizia”. Al museo Mar, su prenotazione, alle 16.30 e alle 17,’La radice dell’ombra’, progetto sulle ombre con musica live. Alle 17 alla Rocca Brancaleone i burattini tradizionali piemontesi con Bruno Niemen e il suo cavallo di battaglia ’L’acqua miracolosa’. Alle 18 al teatro Rasi un’esibizione di danza contemporanea. La serata sarà invece dedicata agli adulti: a partire dalle 20, i tre spettacoli comico-erotici ’Bozzoli, ’Toccami’, ’Luminosi’.

Per il programma completo visitare www.arrivanodalmare.it; per informazioni e prenotazioni 392 6664211 - prenotazione@teatrodeldrago.it