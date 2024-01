Arriverà la buchetta delle lettere ’intelligente’

In riferimento alla lettera ’Numerose le buchette postali fuori servizio’ pubblicata due giorni fa dal Resto del Carlino di Ravenna, Poste Italiane precisa che sta procedendo a una riorganizzazione della rete delle cassette rosse in linea con le mutate esigenze di una clientela sempre più digitalizzata e con il conseguente sensibile calo dei volumi di corrispondenza lavorati.

La riorganizzazione, come previsto dalla delibera Agcom 308/22/CONS ‘Nuovi criteri di distribuzione delle cassette di impostazione nell’ambito del servizio universale’, è stata avviata in modo progressivo e graduale su tutto il territorio nazionale, salvaguardando in particolare le aree più disagiate, anche attraverso una riqualificazione e l’eventuale riposizionamento delle cassette. La delibera abilita infatti

le Poste all’utilizzo di cassette di nuova generazione, denominate ’Smart letter box’, in grado di rilevare l’effettiva presenza

degli invii e dunque di efficientare l’attività di vuotatura.

Tali cassette, inoltre, sono dotate di sensori utili per rilevare alcuni parametri ambientali, quali temperatura, quantità di polveri sottili e biossido di azoto nell’area interessata.

Poste Italiane