Arte Mostra di Tramonti

’Guerrino Tramonti Dieci quadri salvati dal fango’, questo il titolo della mostra a Palazzo Rasponi dalle Teste (Piazza Kennedy,12), con anteprima inaugurale oggi (si potrà visitare l’esposizione nel periodo 5 -26 settembre). Pittore, ceramista e scultore, Guerrino Tramonti nasce a Faenza il 30 giugno1915. Nella seconda metà degli anni Venti frequenta la Regia Scuola di Ceramica di Faenza dove è allievo del maestro Anselmo Bucci. Dopo aver frequentato l’ambiente artistico di Venezia ed aver ottenuto i primi importanti riconoscimenti artistici, Tramonti si dedica contemporanea all’insegnamento. A partire dagli anni settanta abbandona l’attività di ceramista per occuparsi esclusivamente di pittura, elaborando uno stile sospeso fra surrealismo e post-cubismo.

Fra le numerose esposizioni dell’artista di origine faentina si ricordano in particolare la partecipazione alla IV Quadriennale di Roma (1943) e le più recenti retrospettive ad Urbino (2010) e al Museo d’arte moderna di Tokyo (2011). Nel 1968 abbandona la ceramica e per un decennio torna alla pittura dedicandosi pienamente alla ricerca pittorica. Nel 1971 viene presentato dalla critica come una figura artistica completa e negli anni 70 espone in Mostre di soli quadri. La sua pittura è definita surreale, rugosa al tatto come le sue ceramiche d’un tempo, colori vividi come quelli dei grandi piatti invetriati. Nei decenni Settanta e Ottanta la ceramica ritorna ma come riflessione personale, rivisitazione delle tecniche usate negli anni cinquanta con l’aggiunta dell’uso prevalente della scrittura.

Nel 1987, negli ultimi anni della sua operatività, realizza un monumentale Crocifisso in ceramica refrattaria maiolicata in policromia. Tramonti muore il 17 ottobre 1992 e per volontà dell’Artista nasce, nella sua casa-laboratorio di Faenza il Museo Guerrino Tramonti dove sono esposti moltissimi suoi importanti lavori. Le devastazioni dell’alluvione del mese di maggio 2023 hanno colpito duramente anche il patrimonio artistico qui custodito; ma quasi miracolosamente, moltissime opere sono state salvate dal fango e dall’acqua grazie all’azione straordinaria dei tanti volontari accorsi.

Dieci di questi quadri oggi, sono presenti qui, a Palazzo Rasponi dalle Teste per questo omaggio che viene dal cuore. Anteprima inaugurale come detto nella giornata di oggi, alle ore 19. Questi gli orari in cui si potranno ammirare le opere di Guerrino Tramonti: feriali 16-20, sabato, domenica e festivi 11-20. L’ ingresso alla mostra di Tramonti è libero.