Assistenti familiari. Al via un corso

Sono aperte fino a domani le iscrizioni per partecipare a un corso gratuito per assistenti familiari promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune in collaborazione con i servizi sociali. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che vogliono acquisire competenze riguardanti le metodologie e le tecniche per assistere persone fragili (anziani, disabili). Il 9 gennaio verrà effettuato un test di selezione, alle 10 in via Garatoni 1. Saranno ammessi al corso 15 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni: Sportello sociale per la non autosufficienza, sede di Ravenna, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 15 alle 17; tel. 0544-482789-485317 email: nonautosufficienza@comune.ra.it