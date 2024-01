Atletica Leggera

La stagione agonistica 2024 dell’Atletica 85 Faenza è iniziata col botto. Nella riunione di Modena, Sofia Tarozzi si è classificata al quinto posto nei 60 ostacoli, concludendo in 9“47, che le vale come minimo per i campionati italiani indoor juniores. A Cesena si è disputata la prima prova dei campionati di società di cross, con 86 atleti del sodalizio Manfredo. Tra gli allievi, decimo posto per Gioele Angeli nei 4 chilometri in 13’49“.

Nella classifica per società l’Atletica Faenza è arrivata al secondo posto coi cadetti e con gli allievi. Fra i master, Fiorenza Pierli è arrivata seconda nei 3 chilometri in 10’57“ tra le SF40; terza Gloria Venturelli tra le SF45 in 11’37“. Di rilievo la doppietta per Anna Spagnoli e Manuela Brasini (nella foto) in 11’30“ e 11’45“ tra le SF50; secondo posto per Susi Frisoni e terzo per Eva Toccafondi tra le SF60, rispettivamente in 12’53“ e 13’04“. Vittoria in solitaria per Lucia Soranzo in 14’22“ tra le SF75 e secondo posto tra le SF80 per Marta Billi. Nella classifica a squadre, l’Atletica Faenza è arrivata al secondo posto. Il club manfredo è giunto secondo nel trofeo regionale di corsa progetto Runcard Young.

Ad Ancona invece sono scesi in pista gli sprinter, tra cui Zoe Fiorentini che, giunta quindicesima, ha migliorato di due decimi il personale nei 60 metri con 7“89, valido come minimo di partecipazione per i campionati indoor di categoria.