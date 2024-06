Attività dei Carabinieri a Ravenna, numeri e riconoscimenti durante la celebrazione del 210° anniversario.

In totale sono stati eseguiti 30.335 servizi preventivi e 15.030 interventi a fronte di 12.749 denunce ricevute e 76.515 chiamate al 112. Sono solo alcuni dei numeri dell’attività svolta dai carabinieri sull’intero territorio provinciale dal primo maggio 2023 al 30 aprile scorso resi noti ieri in concomitanza con le celebrazioni per il 210esimo annuale di fondazione dell’Arma (13 luglio 1814). La celebrazione è avvenuta alle 10 nella centralissima piazza del Popolo e ha visto la partecipazione, tra gli altri, delle autorità civili, religiose e militari, nonché delle rappresentanze delle sezioni provinciali delle associazioni nazionali carabinieri e forestali, oltre al personale in servizio con i rispettivi familiari.

Durante la cerimonia sono state consegnate ricompense ai militari dell’Arma distintisi in attività di servizio. Perlopiù i riconoscimenti hanno riguardato interveniti realizzati perlopiù durante le alluvioni del maggio 2023. Ecco i nomi dei militari premiati: maresciallo capo Enrico Rosa: attestato di pubblica benemerenza al merito civile. Luogotenente carica speciale Alfonso Vecchione, brigadiere Cristiano Antonelli e appuntato scelto qualifica speciale Stefano Budellazzi: encomio del comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna. Maresciallo capo Luigi Gentile, vicebrigadiere Massimo De Rosa, appuntato scelto Giulio Nicolò, carabinieri Nicola Antonio Sasso, Francesco Romano e Nicola Libertazzi: encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri Emilia

Romagna. Carabiniere Mario Carrozza: encomio del Comandante della Legione Carabinieri

Emilia Romagna.

Sul fronte dati, figurano ben 174 codici rossi attivati, 21 violenze sessuali e 28 fascicoli per percosse. Le rapine sulle quali i militari si sono attivati, sono state 82; 47 le estorsioni, quattro le truffe informatiche e 131 i reati in materia di stupefacenti. In questo capitolo a svettare sono però i furti: ben 5.891 quelli segnalati all’Arma in un solo anno. Nel complesso, gli arresti sono stati 340 e le denunce a piede libero 3.210. Da segnalare anche le attività di contrasto alle truffe agli anziani: in particolare si sono svolti due incontri tra parrocchia e centro d’aggregazione con 170 partecipanti.