"Attività manutentiva suppletiva per la pulizia di 7.100 caditoie"

In riferimento all’articolo ’Basta allagamenti, occorre intervenire’, pubblicato sul Resto del Carlino, pagina di Lugo (21) il 2 giugno 2024, la Giunta comunale di Bagnacavallo precisa quanto segue:

"Nelle settimane successive agli eventi meteorologici straordinari del 15-16 maggio, l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo ha risposto alle segnalazioni pervenute e incontrato i cittadini che ne hanno fatto richiesta, prendendo in carico le varie situazioni ed effettuando sopralluoghi e studi con Hera, gestore della rete fognaria. Il gestore ha portato avanti, a seguito delle alluvioni dello scorso anno, un’attività manutentiva suppletiva delle reti fognarie del nostro territorio che per il nostro Comune ha riguardato la pulizia di quasi 7.100 caditoie su un totale di circa 8.000 e la pulizia delle condotte fognarie direttamente colpite dalle due alluvioni".

Continua l’amministrazione: "Per quanto riguarda le problematiche strutturali, abbiamo provveduto da tempo assieme al gestore a redigere diversi progetti strategici che ora sono stati candidati ai Piani speciali della struttura commissariale. Tali progetti riguardano anche le problematiche evidenziate dai cittadini, come la situazione di via Fossa e quella di via delle Regioni. Il nostro auspicio è che la struttura accolga le nostre richieste e finanzi quanto prima questi progetti, struttura alla quale compete anche la gestione di parte degli interventi di ripristino delle opere danneggiate dalle alluvioni dello scorso anno, in particolare il rifacimento degli asfalti di molte strade delle zone colpite".

"Come amministrazione – precisano – siamo consapevoli da tempo della necessità di intervenire in modo strutturale sul territorio, tanto che molti interventi sono già stati realizzati o progettati: la laminazione dello scolo Redino, la cassa di espansione del Fosso Vecchio con la realizzazione dell’irrigazione in pressione, l’ottimizzazione e il miglioramento del sistema fognario del comparto di via Boncellino e la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Glorie".