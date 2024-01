Auto contro alberi. Un ferito è grave

Un uomo ferito in modo serio e un altro che ha riportato lesioni di media gravità. È il bilancio di due incidenti avvenuti a Milano Marittima nella notte tra venerdì e ieri.

Il primo episodio risale alle 2 circa quando una Volkswagen Touran, condotta da un 45enne lughese residente a Ravenna, provenendo da viale Due Giugno, è andata dritto alla rotatoria di viale Anello del Pino andando a schiantarsi contro un albero all’interno della rotatoria stessa. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale di Ravenna e ai vigili del fuoco per l’estrazione del ferito dal veicolo, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente, in gravi condizioni, all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dove è tuttora ricoverato.

L’altro incidente è avvenuto poco dopo le 5 in viale Milano. Una Bmw 116, condotta da un 36enne originario di Lecce ma residente a Cervia, all’altezza del civico 67 è andata a schiantarsi contro un albero lungo la corsia di marcia. Sul posto, oltre alla Polizia locale di Ravenna, sono interventuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 36enne, con ferite di media gravità, in ospedale a Ravenna.

Per entrambi i conducenti sono stati disposti, come da prassi, gli esami per accertare l’eventuale assunzione di alcol o droga.

