’Bagnacavallo al cinema’: la rassegna festeggia i 40 anni

Sono ben 86 le serate consecutive di proiezioni (da venerdì 7 giugno a sabato 31 agosto) che caratterizzeranno, all’Arena delle Cappuccine al civico 6 di via Berti, ‘Bagnacavallo al cinema’, rassegna di cinema all’aperto la cui organizzazione e direzione artistica è affidata, per conto dell’amministrazione comunale, a Gianni Gozzoli e Ivan Baiardi del locale Cinecircolo Fuoriquadro. La rassegna, che quest’anno compie 40 anni e che la scorsa stagione estiva registrò la bellezza di 6.500 presenze, è stata presentata ieri alla presenza, oltre che degli organizzatori, del sindaco Eleonora Proni, dell’assessore alla Cultura Monica Poletti e della responsabile ‘Area Cultura’, Francesca Benini. "Per migliorare la programmazione e la selezione dei film – hanno anticipato Baiardi e Gozzoli – anche quest’anno si è deciso di dividere il programma in due parti: la prima dal 7 giugno al 21 luglio, la seconda dal 22 luglio al 31 agosto. In questo modo sarà possibile recuperare eventuali proiezioni annullate causa maltempo e programmare possibili ulteriori incontri con registi e attori. Nella seconda parte della rassegna sarà inoltre organizzata una festa per celebrare l’importante traguardo dei 40 anni di attività dell’arena". La programmazione vedrà come sempre i migliori film della stagione: da ‘Perfect days’ di Wim Wenders (venerdì 7 giugno e sabato 20 luglio) a ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi (domenica 16 giugno), fino a ‘Io capitano’ di Matteo Garrone (sabato 22 giugno e domenica 21 luglio), a ‘La zona d’interesse’ di Jonathan Glazer (mercoledì 10 luglio) e a tanti altri. Come ogni anno verranno proposti anche gli incontri di ‘Accadde domani’ in collaborazione con Agis e Fice–Emilia-Romagna. Gli incontri della prima parte prevedono, il 12 giugno, Ettore Zito (regista) e Luca Giacomoni (scrittore) per il film ‘Anime nel fango’ con offerta libera (l’incasso sarà devoluto alle vittime dell’alluvione in Romagna) e il 25 giugno Anita Rivaroli (sceneggiatrice) e Carlotta Gamba (attrice) per il film ‘Gloria!’. A luglio sarà la volta, l’11, di Filippo Barbagallo (regista) per il film ‘Troppo azzurro’ e il 17 di Simone Godano (regista) per il film ‘Sei fratelli’. Nel corso della stagione saranno annunciati gli incontri successivi. Dal 9 al 13 giugno, l’arena aderirà a ‘Cinema in festa 2024’, con i biglietti al costo di soli 3,50 euro per tutti i film. In seguito, da venerdì 14 giugno fino a fine stagione, parteciperà all’iniziativa ‘Cinema Revolution’ del Ministero della Cultura, promozione del cinema italiano ed europeo con un prezzo unico per lo spettatore di 3,50 euro per i film italiani ed europei. Prezzi da 14 giugno a fine stagione: Intero (film extraeuropei) 6 euro (ridotto 5); prezzo unico: 3,50 euro (film italiani ed europei). Abbonamento solo per film extraeuropei: 10 spettacoli a 40 euro. Le proiezioni avranno inizio alle 21.30. L’illustrazione di quest’anno è di Eliana Albertini, giovane fumettista e illustratrice che ha tradotto in immagine la sua idea dell’arena delle Cappuccine. Alla sua ultima conferenza stampa di mandato, Eleonora Proni ha sottolineato il costante "impegno messo in campo dall’amministrazione comunale sul fronte delle politiche culturali, le quali sono convinta che rappresentino un tratto distintivo di questa nostra piccola comunità".

Luigi Scardovi