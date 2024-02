Bagnacavallo, bando per contributi per le associazioni culturali

È stato pubblicato il bando 2024 per la concessione di contributi economici a favore delle associazioni operanti in ambito culturale sul territorio comunale di Bagnacavallo, con 25.000 euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale per sostenere le progettualità dell’associazionismo locale.

Sono diversi gli ambiti di intervento sui quali è possibile elaborare progetti da candidare al bando: promozione culturale, valorizzazione dei beni culturali, ambientali e delle tradizioni locali, sviluppo turistico, promozione di politiche di pari opportunità, difesa dei diritti umani e valorizzazione della cultura della pace, della memoria e della solidarietà e promozione di rapporti internazionali.

Come ormai da alcuni anni, è prevista una premialità per le idee progettuali che svilupperanno il tema individuato dall’Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione per la programmazione culturale 2024 ovvero “Il paesaggio umano”, che conclude la triennalità dedicata appunto al paesaggio. Le domande di contributo potranno essere presentate entro le 13 del 21 febbraio. L’avviso del bando e il modulo per presentare domanda sono disponibili nella home page del sito istituzionale www.comune.bagnacavallo.ra.it. Per informazioni: cultura@comune.bagnacavallo.ra.it.