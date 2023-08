Bagnacavallo, dal Pnrr fondi per la sicurezza idraulica del territorio

Il completamento della laminazione dell’area del Redino e la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Glorie. Sono i due interventi per i quali in questi giorni il Comune di Bagnacavallo ha ottenuto i finanziamenti del Pnrr.

Nello specifico il completamento della laminazione dell’area del Redino ha un costo complessivo di 830mila euro mentre per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Glorie l’importo è di 700mila euro. Entrambi i progetti sono completamente finanziati con fondi Pnrr e portano le risorse totali intercettate dall’amministrazione a circa 7 milioni e mezzo di euro.

Per quanto riguarda il progetto del Redino, l’intervento prevede la realizzazione degli ultimi lavori necessari per una piena funzionalità idraulica del bacino di laminazione posto a sud-est dell’abitato di Bagnacavallo e di diversi nuovi percorsi e arredi per rendere fruibile l’intera area da parte della cittadinanza.

A Glorie invece, le risorse saranno impiegate per l’adeguamento di diversi tratti di fognatura che consentirà di migliorare sensibilmente lo smaltimento delle acque meteoriche e ridurre il rischio di allagamenti in caso di precipitazioni intense.

Il bando prevede l’affidamento dei lavori entro la fine del prossimo anno. "Continua – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – il percorso che per mettere in sicurezza quelle porzioni di abitato che in passato hanno subito allagamenti a causa di un sistema di raccolta delle acque piovane non più in grado di affrontare fenomeni atmosferici sempre più intensi e frequenti".