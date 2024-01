Bagnacavallo, domenica chiude la mostra ‘Babbi e lumache’

Fino al 7 gennaio presso la chiesa del Suffragio di via Trento Trieste a Bagnacavallo è visitabile nei fine settimana la mostra bibliografica ‘Babbi e lumache’, curata da Daniele Ferroni (poeta, fotografo, fisioterapista) e dal saggista e filosofo Antonio Castronuovo, entrambi editori privati. In mostra ci sono un centinaio di plaquette d’autore edite in pochi esemplari da ’Babbomorto editore’ di Imola e una trentina, tra libri d’artista e libri oggetto, di manufatti della private press Lumacagolosa’ di Villanova di Bagnacavallo.

Promossa dalla biblioteca comunale di Bagnacavallo, la mostra è aperta nelle giornate di domani e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Domenica, in occasione del finissage, alle 17.30 ci saranno letture poetiche di Stefano Simoncelli, finalista del ‘Premio Strega Poesia 2023’.