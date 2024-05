Bagnacavallo, tutti i candidati a sostegno di Matteo Giacomoni

L’assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Bagnacavallo ha approvato all’unanimità i nominativi dei sedici candidati che formeranno la lista del Pd a sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Giacomoni in occasione delle prossime elezioni comunali in programma l’8 e il 9 giugno.

"A nome di tutto il Partito Democratico di Bagnacavallo – commenta il segretario comunale Enrico Sama – esprimo grande soddisfazione per la lista che presentiamo a sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Giacomoni". Descrivendo il gruppo di candidati Sama spiega che "si tratta di un insieme di persone che rappresentano molteplici aspetti della nostra comunità, con attenzione alla parità di genere, alla rappresentanza di capoluogo e frazioni e di professioni e mondi associativi, siano essi culturali o del terzo settore. Inoltre la lista, che risulta composta da alcuni assessori e consiglieri uscenti a cui si aggiungono persone alla loro prima candidatura, rappresenta un bilanciamento tra esperienza amministrativa e apertura alla società civile, nel segno di un’attenzione concreta al bene comune, per una politica fra la gente, fatta di persone attente e sensibili che puoi incontrare quotidianamente e con cui confrontarti per una Bagnacavallo con lo sguardo rivolto al futuro e che non lasci indietro nessuno".

Tra i nomi delle candidate e dei candidati del Pd al Consiglio comunale di Bagnacavallo ci sono: Mirko Albertini, 22 anni, studente universitario, sistemista informatico, capo reparto scout; Cristina Baldini, 59 anni, dipendente cooperativa agricola; Cristina Bertaccini, 52 anni, insegnante; Nicola Bucchi, 48 anni, ingegnere gestionale industria alimentare, consigliere uscente; Luigi Cappelli, 70 anni, architetto; Giulia Carlini, 39 anni, impiegata e operatrice in discipline olistiche e bionaturali; Caterina Corzani, 32 anni, laureata in legge, assessora uscente; Lorenzo De Benedictis, 35 anni, manager assicurativo, consigliere uscente; Fulvio Lanconelli, 65 anni, contabile amministrativo in pensione; Erika Leonelli, 50 anni, vedova del grande attore e regista Ivano Marescotti, laureata in legge, organizzatrice di attività culturali; Maria Rita Liverani, 68 anni, insegnante in pensione, promotrice eventi culturali; Laura Nannini, 28 anni, impiegata gestione ordini commerciali; Francesco Ravaglia, 34 anni, ingegnere civile, assessore uscente; Valerio Succi, 26 anni, laureato in lettere, operatore culturale; Claudia Tassinari, 47 anni, segretaria amministrativa aziendale, capogruppo del Partito Democratico uscente; Alex Valgimigli, 24 anni, ingegnere meccatronico.

I sedici candidati verranno presentati alla città nel corso di un’iniziativa pubblica prevista per sabato 11 maggio alle 17.30 al Caffè del Teatro, in piazza della Libertà a Bagnacavallo.