‘Bambini in festa’, consegna delle donazioni

Nei giorni scorsi c’è stata la consegna ufficiale di un assegno alle associazioni che operano con progetti rivolti ai giovani affetti da malattie rare e psicologiche. Un supporto importante per loro e le loro famiglie. Fautori di questa operazione di raccolta fondi le associazioni Club 41 e Round Table11 di Ravenna che da 18 anni attraverso la manifestazione ’I bambini in festa’ attivano una raccolta fondi per le associazioni che operano a favore di bambini e adolescenti . A beneficiare saranno i progetti di serre associazioni locali: A.G.E.O.P. (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica) di Bologna, Auxilia di Cervia, Il Sorriso di Giada di Ravenna, Bimbo Tu di Bologna e la Comunità Papa Giovanni XXIII “Casa Famiglia Don Benzi” di Ravenna, A.G.E.B.O. di Ravenna, O.R.S.A. di Treviso. Si tratta di associazioni che operano non solo a vantaggio dei giovani ma a supporto delle loro famiglie cui andranno 50.000 euro, una cifra che porta il devoluto di tutte le edizioni a 422.700 euro.

La consegna dell’assegno è avvenuta per mano dei presidenti Raimondo Serena di Club 41 e Filippo Bongiovanni Round Table 11 presso la prefettura di Ravenna in presenza del prefetto, delle autorità istituzionali, della polizia locale e delle associazioni, ha celebrato il lavoro associativo dei volontari e messo al centro il ringraziamento unanime verso coloro che generosamente hanno partecipato alla raccolta.

"La grandezza di Ravenna è l’associazionismo, che sa creare una rete di solidarietà unica", con questa frase

il prefetto Castrese de Rosa ha espresso il suo ringraziamento a tutti i partecipanti.