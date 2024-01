Bando di servizio civile universale: 12 posti con la Caritas di Faenza

Il 22 dicembre 2023 il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato un bando per la selezione di 52.236 giovani da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/. Il bando è rivolto ai giovani italiani e stranieri in età compresa tra i 18 ed i 28 anni (compiuti). La Caritas diocesana di Faenza-Modigliana è presente nel bando con 4 progetti per un totale di 12 posti. Tutti i progetti proposti dalla Caritas hanno una durata di 12 mesi. Prevedono un impegno di 25 ore alla settimana oppure di 1.145 ore nel corso dell’anno, su 5 giorni alla settimana ed è previsto un assegno mensile di 507,30 euro. I progetti prevedono anche un percorso di tutoraggio negli ultimi tre mesi di servizio, con l’obiettivo di accompagnare i giovani nell’elaborazione dell’esperienza e nella certificazione delle competenze acquisite, per incrementarne la spendibilità nel mondo del lavoro. L’avvio in servizio dei giovani selezionati avverrà probabilmente il 28 maggio 2024. I progetti sono consultabili sul sito: www.caritasfaenza.it.

La scadenza per le domande da parte dei giovani è prevista per giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 14. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/ e i cittadini italiani possono accedervi esclusivamente con credenziali SPID di livello di sicurezza 2.