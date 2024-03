Bando per il bar del Mar. Apertura entro l’estate. Ed è boom per Salgado

A pochi giorni dall’inaugurazione al Mar della mostra ‘Sebastião Salgado. Exodus – Umanità in cammino’, arriva il bilancio più che positivo del primo week end dell’esposizione aperta fino al 2 giugno. Tra l’inaugurazione di giovedì pomeriggio, letteralmente presa d’assalto dai visitatori, e i tre giorni successivi, i biglietti strappati sono stati in tutto 1500. Ma i primi numeri della mostra sono stati anche l’occasione, per la direzione del museo di via di Roma, di annunciare che a giorni sarà pubblicato sul sito del Comune il bando per l’affidamento della caffetteria al piano terra. Il bar, sulla sinistra subito dopo essere entrati, è chiuso da prima della pandemia anche se, a dirla tutta, non è mai decollato. Ora ha la possibilità di trasformarsi in un locale che, oltre ad essere al servizio del museo, potrebbe avere una vita, e soprattutto degli orari, autonomi. "La delibera – spiega Fabio Sbaraglia, assessore alla cultura – è stata appena approvata in Giunta e la riapertura della caffetteria si inserisce in un progetto più ampio di rinnovamento del museo che prevede a breve la conclusione degli spazi destinati all’attività dei laboratori di Tamo a seguito della chiusura e alcuni interventi sul versante dell’accessibilità". L’apertura è prevista all’inizio o al massimo entro l’estate. La caffetteria sarà più ampia, grazie alla rimozione della parete creata per lo spazio guardaroba e ci sarà anche una cosiddetta project room, composta da un laboratorio polivalente e da altre aree da destinare ad attività culturali.

La concessione dura sei anni e il canone annuo è di 2.500 euro più Iva che diventeranno 4000 dal secondo anno. Chi prenderà in gestione la caffetteria dovrà tenerla aperta di sicuro negli orari di apertura del museo, quindi tutti i giorni escluso il lunedì, in occasione delle mostre temporanee e almeno il sabato e la domenica negli altri periodi, oltre alle serate in cui si svolgono eventi. Questi gli orari di partenza, ma l’obiettivo è riuscire ad avere un locale aperto oltre gli orari del museo. "Proprio per questo – prosegue –, gli spazi della caffetteria e della project room saranno autonomi dal resto del museo, così da consentirne l’apertura anche quando le mostre e le collezioni permanenti sono chiuse, ad esempio la sera. Al gestore inoltre si chiederà di mantenere un profilo consono al luogo, legato alla sua vocazione culturale. L’apertura è prevista entro l’estate". L’aggiudicazione del bando avverrà tramite l’offerta economica più vantaggiosa e verranno presi in considerazione alcuni criteri, come la proposta culturale relativa alla project room e il coinvolgimento delle realtà territoriali per lo sviluppo della proposta culturale.

a.cor.