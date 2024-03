Banksy, ritirata l’opera contestata

"MetaMorfosi Eventi Srl ha deciso di ritirare l’opera contestata dalla mostra". Questo il passaggio saliente della nota dell’amministrazione comunale, in riferimento alla mostra di Banksy, in svolgimento al Magazzino del Sale. Tutto è nato da un esposto presentato alle Procura di Ravenna da parte di Stefano Antonelli, tra i massimi esperti di Bansky, che metteva in dubbio l’originalità dell’opera ’Love Rat’, effettivamente poi ritirata. Antonelli contesta la veridicità anche di “Dismaland 3D Rat” e “Dismaland Monkey Tnt” che sono invece presentate all’interno della mostra di Mestre (a tal proposito l’esposto è finito sul tavolo della Procura di Venezia). "L’amministrazione ha piena fiducia nell’operato delle indagini delle autorità competenti ed evidenzia l’importante valore culturale e artistico della mostra".

La mostra completa la trilogia dedicata alla street art (Keith Haring e Frank Shepard Fairey OBEY le prime due) e che si chiude quest’anno con Banksy. Le opere esposte "sono di indubbio valore artistico e stanno riscuotendo un notevole successo di pubblico. L’amministrazione ha stipulato le convenzioni con MetaMorfosi Eventi prestigiosa associazione, che ha organizzato le tre mostre. MetaMorfosi Eventi come stabilito da convenzione ha la piena responsabilità del progetto di allestimento generale, della selezione delle opere e pertanto dell’autenticità e della validità delle stesse e di quanto esposto". Detto in altri termini, l’amministrazione comunale ha deciso di specificare pubblicamente ’chi fa cosa’ relativamente all’esposizione dell’artista - probabilmente il più noto - della street art. Si attendono sviluppi della vicenda.