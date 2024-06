Beaches Brew. La sera dei debutti

La seconda giornata del festival Beaches Brew prevede oggi cinque concerti (di cui quattro in prima nazionale) sulla spiaggia dell’Hana-Bi a Marina di Ravenna, preceduti alle 15 da un’incontro tra artisti e giornalisti sul tema delle piattaforme di streaming. I live si aprono alle 19.30 con l’electro-dance incendiaria di R.Y.F., tra le scoperte più intriganti di casa Bronson Recordings, uscita a inizio aprile con il nuovo album Deep Dark Blue che vede la partecipazione di Moor Mother e Skin. Poi la trascinante New wave disco del collettivo Baby’s Berserk (prima volta in Italia), diviso tra Toronto e Amsterdam (il suo debutto omonimo è uscito a settembre per la berlinese Toy Tonics), quindi il sorprendente quartetto inglese University (all’esordio italico), che unisce emo, punk e hardcore in un’alchimia quasi mistica, seguito dal punk tagliente delle inglesi Lambrini Girls (prima volta in Italia), tra le protagoniste più interessanti della scena alternativa di Brighton. Spazio anche al glam No wave degli Special Interest (prima volta in Italia) da New Orleans, infine il djset tra post-dubstep e garage di Cemento Atlantico (alter ego del producer Alessandro “ToffoloMuzik” Zoffoli, anche lui in uscita nel 2024 per Bronson Recordings). Ad arricchire il programma della giornata, anche quest’anno un momento di approfondimento dedicato alle tematiche che animano il mondo della musica internazionale: ’Against the Stream: come le piattaforme di streaming musicale hanno cambiato l’industria musicale’ è il titolo del panel che alle 15 vedrà protagonisti sulla spiaggia dell’Hana-Bi artisti, giornalisti e professional, un confronto aperto, moderato da Valerio Bassan (autore e digital strategist), sui nuovi modelli di distribuzione sulle opportunità e le sfide presentate da queste nuove pratiche. L’ingresso ai concerti è gratuito.