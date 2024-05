Ben 150 insegnanti da tutta Italia al convegno per valorizzare gli alunni plusdotati

Sono arrivati insegnanti da tutta Italia per seguire il convegno ’Nuove prospettive sulla plusdotazione: innovazione e sviluppo’ in corso ieri e oggi agli ex Salesiani. In totale ben 150 persone da tutta Italia, provenienti dalla Sicilia al Piemonte, hanno preso parte alla due giorni formativa per poter ascoltare esperti internazionali parlare di come valorizzare gli alunni più dotati nelle classi.

Stamattina dalle 9 alle 13.30 sono previsti gli interventi delle dottoresse Monita Leavitt e Mariasole Zurleni, della professoressa Maria Teresa Cairo e delle insegnanti Filomena Volpe, Donatella Moretto. Le prof Paola Abondio, Antonella Caniato, Valeria Sentilli e Federica Serenari parteciperanno a una tavola rotonda e inoltre saranno presenti bambini e ragazzi plusdotati per portare le proprie testimonianze. Chiuderà il convegno la sottosegretaria di Stato al ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassineti.

L’evento è organizzato dalla dottoressa Viviana Castelli e dalla professoressa Maria Dari, che è anche la moderatrice delle due giornate.