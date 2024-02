‘Beyond the mask’, la mostra di foto di Marco Scardovi

Sarà inaugurata oggi alle 17.30 al Doc Book Cafè di Lugo, la mostra fotografica ‘Beyond the mask. Alter Heroes’ del lughese Marco Scardovi. Dopo ‘Radici’, il fotoreportage realizzato sul dramma dell’alluvione, il fotografo amatoriale, da anni impegnato come operatore umanitario ed ex assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili nella giunta Cortesi, dal 2009 al 2014, nel suo nuovo lavoro racconta le storie che si celano dietro le ‘maschere’ di un gruppo di rifugiati e richiedenti asilo arrivati in provincia di Ravenna. Il nucleo principale delle foto è stato sviluppato tra aprile e maggio 2022 tra Lugo, Ravenna, Faenza e Castel Bolognese. "Gli eroi di ‘Oltre la maschera’ – spiega Scardovi –, si portano dietro un vissuto fatto di drammatiche traversate. Persone che rischiando la vita sono riuscite ad arrivare in Italia con i loro destini che si sono incrociati a Lugo, dove ancora vivono". Nelle foto i protagonisti indossano maschere di vario genere. "Maschere – continua Scardovi – forse deboli nella trama ma forti nel significato, in quanto simboli. Osservandole, verranno in mente i nomi dei supereroi a cui fanno riferimento: Batman, Superman o Flash. Meno immediato, sarà invece ricordare i nomi degli alter ego che si celano dietro ad esse".

Monia Savioli