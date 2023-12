Biblioteca Trisi: tanti appuntamenti anche sparsi sul territorio

Anche per questa settimana la biblioteca Trisi propone diversi appuntamenti che toccano le frazioni, in particolare a Villa San Martino e Bizzuno con le letture di Nati per leggere. Un’idea di biblioteca diffusa sul territorio che è molto apprezzata da bambini e famiglie e che non dimentica gli appuntamenti in sede. In biblioteca sono visibili due mostre: “Arriva il treno” nel 160esimo anniversario dell’arrivo della ferrovia a Lugo e “Profumo di Natale nel mondo” curata dall’autrice e illustratrice Carmen Plaza Abanto e che vede coinvolte 25 illustratrici e illustratori internazionali.

Domani alle 16.30 in sala Codazzi, l’Associazione Mondo Rosa organizza un corso aperto a tutti per realizzare pacchetti natalizi. Sarà possibile imparare a confezionare decorazioni per i pacchetti natalizi e trovare idee originali per impacchettarli.

A Villa San Martino, nella Ghiacciaia in vicolo del Mutuo Soccorso 21 alle 17, “Ti leggo una storia...a scuola”, letture a cura dei volontari Nati per Leggere per famiglie con bambini da 3 anni. Si legge “Lo gnomo Ghirigoro ha sbagliato candeggio alle mutande di Babbo Natale!”.

Martedì 12 alle 17 nello spazio espositivo della biblioteca, per la rassegna “Storie, libri e musica sotto l’albero in Biblioteca Trisi”: Un treno di storie, letture a tema per bambini da 8 a 10 anni, a cura dei bibliotecari. Mercoledì 13 alle 21 in sala Codazzi, torna il Caffè Letterario di Lugo.

Presentazione del libro “Destinazione manga. Alla scoperta di mondi, storie e protagonisti” di Mara Famularo. In dialogo con l’autrice, Celeste Naldoni della fumetteria Momomanga. Giovedì 14 dicembre, alle 16.30 in sala Codazzi, 50 anni di “In Rumâgna”. Presentazione dell’ultimo numero della omonima rivista storica locale con interventi di Andrea Ferri, editore de “Il nuovo Diario Messaggero” e della rivista “In Rumâgna”, intervengono Guido Neri, direttore editoriale, Ennio Iezzi direttore responsabile e Gian Paolo Fabbri curatore della rivista. Per l’occasione verranno ricordati i 50 anni del periodico e dei loro primi fondatori Walter e Angela Berti della Walberti editore.

Sabato 16 alle 10.30 a Bizzuno nella biblioteca del Centro Civico in piazza del Parco 1, “Storie, libri e musica sotto l’albero” letture a cura dei volontari Nati per Leggere per famiglie con bambini da 3 anni con L’elfo Besciamella e l’incantesimo delle ciambelline. In biblioteca Trisi alle 10, “Storie, libri e musica sotto l’albero”, incontri Nati per Leggere per famiglie con Zia Natalina, letture natalizie per bambini da 7 a 10 anni, a cura di Alessia Canducci, attrice e lettrice.