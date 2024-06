Bigorda tiratissima fino oltre a mezzanotte

Una gara tiratissima quella per la 25esima Bigorda d’oro. La sfida tra i giovani cavalieri dei cinque rioni, andata avanti fino a mezzanotte, ha regalato parecchie emozioni a uno stadio Bruno Neri gremito per l’occasione. Erano due anni che non si disputava la Bigorda: nel 2023 era saltata a causa dell’alluvione. A creare ritardi nella gara anche un malfunzionamento elettrico, che ha spento i fari sullo stadio a un passo dalla fine: all’ora in cui scriviamo, verso le 23.50, la sfida è bloccata in attesa della quinta serie di sfide. Il grande favorito è il Borgo Durbecco con il fantino Enrico Gnagnarella, 26enne libero professionista, su Princesse De Rio. Al termine della quarta serie di sfide Gnagnarella aveva collezionato 6 scudi: solo una serie di gare ben assestate da parte del rione Giallo, che deve ancora disputare la propria serie di sfide, potrebbe portargli via la vittoria. E certo porta Ponte, col giovanissimo Davide Ricci di 16 anni su Ramona Danzig, si è fatto valere.

Tutti i cavalieri hanno fatto del proprio meglio: Daniele Leri, 39enne perito di Tarquinia che ha corso per il rione Rosso su Vanilla Cream, ha conquistato tre scudi finora nonostante una serie di partenze infelici dallo stallo di sinistra, mentre Stefano Venturelli del Verde, meccanico 28enne in sella a Guaderiann, ha conquistato due scudi così come il 47enne Alberto Liverani del Nero, artigiano e soprattutto cavaliere di grande esperienza in sella alla cavalla debuttante Doublethink.

Questa edizione della Bigorda è stata comunque anomala per la mancanza del corteo storico dalla piazza a causa dell’impegno delle forze dell’ordine ai seggi, ma in compenso all’interno del Bruno Neri bambini e ragazzi sono stati grandi protagonisti della sfilata. Quest’anno si è scelto di premiare il miglior gruppo dei giovanissimi, invece della dama: e il premio è andato al Borgo.

sa.ser