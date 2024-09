Bizzuno a tutta birra

Visto il successo della scorsa edizione di Beerzuno, la festa della birra di Bizzuno di Lugo, l’associazione di promozione sociale ’Bizzuno Insieme’ organizza quest’anno un’edizione con più serate e più divertimento. Nelle serate oggi, domani, sabato e domenica si terrà la festa in stile bavarese nel Parco dei Tigli di Bizzuno di Lugo e l’evento verrà inaugurato dal gruppo Magic Queen. Il concerto è un vero e proprio spettacolo che ripercorre la storia del gruppo dagli esordi negli anni ’70 fino alla scomparsa del cantante Freddie Mercury nel 1991, proponendo inoltre alcuni brani tratti dall’album postumo “Made in Heaven” del 1995.

Sarà presente - domani - l’energica Criss che farà ballare i presenti tutta la notte su ritmi coinvolgenti con un mix esplosivo di hit del momento e classici intramontabili. Sabato la serata sarà allietata dai Vasconvolti, tribute band di Vasco Rossi. Dal 2007 ad oggi ripercorrono i grandi successi del Kom, in uno spettacolo energico ed emozionante. Domenica toccherà a Branco, band rock/dance che nasce nel 2010 ed è composta da professionisti di grande esperienza. Lo stand gastronomico accompagnerà tutte le sere dalle 19 mentre gli spettacoli inizieranno alle 21. Sarà presente anche un’ area dedicata ai più piccoli con un gonfiabile gratuito ed un’area giochi del Parco dei Tigli.

Domani alle 19 si terrà una podistica campestre non competitiva nelle campagne bizzunesi, di 8 o 3,2 chilometri. Si tratta del 3° memorial per ricordare Bandini Simone. A tavola non mancherà la scelta, dalla birra ai cappelletti di Bizzuno con ragù romagnolo e gli strozzapreti radicchio, pancetta e scalogno. Sarà proposto anche lo stinzo ’Beerzuno’, con patate rustiche fritte, pollo allo spiedo, pizze fritte e piadina.