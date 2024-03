Blacks, subito una gioia per coach Garelli

Ruvo di Puglia

80

Blacks Faenza

81

TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA: Galmarini 9, Granieri ne, Toniato 5, Contento 13, Mazic 2, Ghersetti ne, Jackson 17, Eliantonio 1, Traini 19, Leggio 14, Boev ne. All.: Ambrico

BLACKS FAENZA: Galassi, Papa 11, Poletti 19, Siberna 8, Vico 10, Poggi 12, Ballarin ne, Petrucci 5, Pastore 14, Begarin 2. All.: Garelli

Arbitri: Scarfò - Lilli

Note. Parziali: 11-21; 31-46; 53-63. Tiri da 2: Ruvo di Puglia: 16/33, Faenza: 18/32. Tiri da 3: Ruvo di Puglia: 12/33, Faenza: 9/28. Tiri liberi: Ruvo di Puglia: 12/14, Faenza: 18/22. Rimbalzi: Ruvo di Puglia: 38, Faenza: 36. Usciti per falli: Leggio, Begarin e Vico

Capolavoro Blacks. Garelli bagna il suo ritorno sulla panchina dei faentini con il colpo in casa della capolista Ruvo di Puglia, scesa proprio ieri dal treno, vincendo una gara di nervi. I Blacks giocano un primo tempo ai limiti della perfezione trascinati da Poletti (14 punti nei primi venti minuti), ma è tutta la squadra a girare al massimo. Faenza parte aggressiva e in attacco è micidiale, volando dopo pochi minuti sul 12-2 grazie alla seconda tripla di Pastore. Ruvo di Puglia esce dal momento nero affidandosi a Traini che ricuce fino all’11-14, ma i Blacks rispondono alla grande, arrivando al riposo 21-11. Faenza continua a macinare gioco e a respingere gli assalti dei pugliesi, chiudendo all’intervallo avanti 46-31.

Il copione non cambia e i Raggisolaris toccano anche il +18 (56-38), ma quando al 29’ Traini, il migliore dei suoi, esce per infortunio, Ruvo ritrova le energie e ribalta il match. Contento e Jackson guidano il gioco, mentre Faenza inizia a sbagliare in attacco e ad essere stanca, ma ha il merito di non perdere mai la lucidità. Begarin esce per falli e al 37’ Ruvo sorpassa con Leggio (73-72) poi Poggi impatta sul 78-78 e costringe Leggio al quinto fallo. Il finale è palpitante. Contento a 58’’ firma l’80-79 poi Vico segna i liberi dell’81-80 e allo scadere Jackson fallisce il tiro della vittoria. Classifica: Roseto 46; Ruvo di Puglia e Jesi 44; San Vendemiano 42; Fabriano e Mestre* 34; Faenza, San Severo* e Andrea Costa Imola 32; Virtus Imola 30; Lumezzane, Ravenna e Chieti (-4) 26; Virtus Padova 22; Vicenza e Bisceglie 20; Ozzano 18; Taranto 8. * una partita in più

Luca Del Favero