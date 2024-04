Bobby Solo in concerto il 3 maggio alla Darsena

Per la prima volta sul palco di Darsena del Sale e introdotto da un’intervista di Red Ronnie, Bobby Solo ha fatto innamorare e crescere generazioni e oggi, con il suo atteggiamento, il suo canto, si fa personaggio sempre attuale e autentico. Appuntamento venerdì 3 maggio a partire dalle 20.30. Roberto Satti, romano, con il nome artistico Bobby Solo, nato da un fraintendimento… è cantautore, chitarrista e attore di fama internazionale che fin da giovanissimo è stato fan di Elvis Presley. Impara a suonare la chitarra e compone le prime canzoni pensando al mito; lo interiorizza fino a farlo suo. Da lì, da quella lacrima sul viso, cantata in playback al Festival di Sanremo, comincia una carriera che dura da sessant’anni. Biglietti ancora disponibili. Per informazion e prenotazioni 0544-16768 e 348-4234321; info@darsenadelsale.com.