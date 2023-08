Bomba a mano in un campo

Martedì scorso a Villanova di Bagnacavallo i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in un terreno agricolo di via Sinistra Canale Inferiore in seguito al ritrovamento di un ordigno bellico. Alla luce delle sue dimensioni (30 centimetri per 6), è ipotizzabile che si tratti di una bomba a mano o di un colpo di mortaio.

A fare la scoperta segnalandola immediatamente all’Arma, è stata la proprietaria dell’appezzamento, una 81enne del posto. I militari hanno subito applicato misure di sicurezza e hanno avvertito la prefettura di Ravenna alla quale spetterà il compito di coordinare l’operazione. Viste le dimensioni dell’oggetto, la sua rimozione in tempi brevi dal posto in vista di un successivo brillamento, appare sulla carta l’operazione più agevole. Ma naturalmente spetterà agli artificieri decidere modalità e tempistiche: gli ordigni bellici del resto in diversi casi si sono dimostrati ancora efficienti e cioè in grado di esplodere se incautamente maneggiati.