Botte tra minorenni in discoteca. Due indagati per lesioni

Non solo la bande dei bulli faentini. C’è un altro brutto episodio che fa salire il livello di allarme sul disagio giovanile. Ed è riferito a un’aggressione avvenuta la sera del 19 novembre scorso all’interno della discoteca Baccara di Lugo, per la quale sono indagati anche qui due giovani faentini, ora accusati di lesioni aggravate in concorso. A denunciarli è stata la famiglia del minorenne che quella sera è stato colpito con calci e pugni in una sala del locale. Entrambi gli indagati sono a loro volta 17enni e il fascicolo è in carico alla competente procura bolognese. I due amici, tutelati dagli avvocati Gian Luigi Manaresi e Sara Monti, quella sera erano andati assieme nel locale di via Provinciale Felisio. Al termine della serata, la discussione con un conoscente, innescata da futili motivi, era degenerata.

Nei giorni scorsi sono iniziati gli interrogatori di garanzia. Il giovane tutelato dall’avvocato Manaresi ha negato ogni coinvolgimento, rimpallando parte delle colpe sull’amico. Davanti ai carabinieri, delegati dalla Procura dei minori – il giovane ha spiegato in buona sostanza di avere visto l’amico discutere con l’altro ragazzo, per ragioni a lui ignote. Avendo percepito che i toni della discussione si stavano alzando e gli animi scaldando, avrebbe cercato in un primo momento di separarli. Ad un certo punto l’amico avrebbe colpito l’altro con un pugno in faccia. In quel contesto, una discoteca affollata, indietreggiando e barcollando per il colpo ricevuto, il giovane sarebbe finito contro altri ragazzi i quali, a loro volta, si sarebbero agitati e avrebbero cominciato a colpirlo con calci in faccia. L’aggredito, dopo essersi rialzato, si sarebbe poi allontanato, per poi tornare sul posto con un buttafuori. Come sempre in questi casi, saranno gli investigatori a soppesare le versioni dei protagonisti.

l. p.