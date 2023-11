Brisighella si anima per le feste. C’è la fiaccolata dei Babbi Natale

Anche quest’anno a dicembre il borgo medioevale di Brisighella si animerà con musica, spettacoli ed eventi per tutta la famiglia.

L’evento “Luce di Natale”, organizzato dalla Pro Loco di Brisighella con il supporto del Comune si terrà quest’anno domenica 17 dicembre: dalle 10 alle 19 in centro storico allestimenti con mercatini creativi natalizi, artigianato locale, produttori locali con tipicità e laboratori a tema a cura di alcune associazioni.

I negozi del centro saranno aperti per lo shopping delle feste, e presso la Galleria Comunale “La Manica” (via Naldi 5) aprirà il temporary shop natalizio a cura Fioriluna. In piazza Carducci verrà allestita la Casetta di Babbo Natale e al Parco Caduti di Nassiriya saranno esposti i pannelli decorati a tema natalizio dalle scuole dell’infanzia e primaria di Brisighella e Fognano.

Dalle 15 in piazza Carducci canti natalizi e non solo con il coro ’Loading’. A seguire, alle 16.30 premiazioni dei concorsi natalizi e alle 17 ritrovo e partenza per la fiaccolata dei Babbi Natale nel borgo e per i colli, al seguito di uno zampognaro che al suono di una cornamusa guiderà la scia delle fiaccole. Protagonisti saranno ancora una volta i tre colli. Il tragitto illuminato dalle fiaccole si svolgerà lungo i caratteristici camminamenti e porterà i partecipanti in prossimità della Torre dell’orologio e della Rocca, per poi ridiscendere in centro storico dove festeggiare tutti insieme.

A dicembre in programma anche due appuntamenti dedicati ai più piccoli: sabato 2 e domenica 17 (necessaria la prenotazione al numero 0546 81645).

Imperdibile anche l’ultimo appuntamento della rassegna invernale dell’Orchestra Corelli, in programma domenica 17 dicembre alle ore 21 presso il Foyer del Teatro Pedrini: ’Gli Impopolari’, un viaggio tra le musiche popolari con la voce narrante di Giorgia Trasselli. I sabati 9, 16 e 23 dicembre al Circolo Borsi di Brisighella-Teatro Giardino tornano gli appuntamenti della rassegna di teatro dialettale “Un Teatar par ridar...andè tott a Brisighela”. Il 6 gennaio 2024 tornerà la Befana Avis al Circolo Borsi-Teatro Giardino. Al Museo Ugonia fino al 10 dicembre la mostra “Il verde in bianconero” dell’artista Mirna Montanari, mentre sabato 23 dicembre dalle ore 16:30 si terranno l’inaugurazione del nuovo allestimento con l’esposizione dell’opera del Guercino ’San Francesco e San Ludovico di Francia in adorazione di un’immagine sacra’; l’inaugurazione della nuova mostra temporanea di Pietro Lenzini.