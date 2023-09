Bus gratis in centro fino alla fine dell’anno

L’Agenzia della mobilità per la Romagna (Amr), per coprire l’incremento delle spese di gestione, ha decretato un aumento del costo del titolo di viaggio sui mezzi di tutta la provincia di Ravenna. L’amministrazione faentina ha però deciso di prorogare, fino al 31 dicembre, la misura della gratuità delle corse su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale all’interno della città (le linee 1, 2, 3 e 192) che da maggio, dopo gli eventi alluvionali, era stata adottata fino al 31 agosto. Una decisione, quella del Comune, da un lato adottata per incentivare l’uso dei mezzi pubblici, così da poter lasciare a casa l’auto per gli spostamenti all’interno della città, ma soprattutto per non gravare sui bilanci delle famiglie in un momento particolarmente delicato per i molti che hanno subito gli eventi alluvionali del mese di maggio. Rimangono sempre gratuite le due linee (A e C) dei minibus elettrici Green-Go Bus che collegano rispettivamente piazzale Pancrazi e il Borgo con il centro storico.

Con l’arrivo del mese di settembre altre novità interesseranno il trasporto urbano faentino. Il capolinea degli autobus delle linee urbane, spostato in viale IV Novembre per le alluvioni, da lunedì 4 settembre tornerà a essere in viale delle Ceramiche presso l’autostazione delle corriere. L’ultima novità riguarda la Linea 3 ‘Centro-Nord’ che collega piazzale Cesare Battisti (la stazione ferroviaria) con l’area a nord della città, già istituita in via sperimentale e gratuita fino al 31 agosto 2023. La Linea 3 è stata prorogata fino al 6 giugno 2024; gli orari estivi, a partire dal 15 settembre, cambieranno per essere adeguati alle esigenze degli utenti, mantenendo il percorso collegando il centro con la Casa della Salute di via della Costituzione e la zona industriale con fermate in via Laghi, via Laghi-Marcucci, via Dal Pozzo, via Cittadini, via Convertite, via della Boaria, via Malpighi, via Donatello, via della Costituzione, via Naviglio, via XX settembre, Piazza S. Francesco e via IV Novembre. In totale quindici le fermate della Linea 3 con tredici corse nell’arco della giornata, la prima alle 7.14 fino alle 18.20 dal piazzale della stazione ferroviaria e ultimo arrivo, sempre in piazzale Cesare Battisti, alle 18.50.

Gli orari di tutte le linee urbane di trasporto pubblico possono essere consultate alle pagine internet https:www.startromagna.itserviziorari-e-percorsi e gli aggiornamenti sulla mobilità che interessano l’Unione della Romagna Faentina vengono costantemente pubblicati agli indirizzi Internet o possono essere richiesti all’indirizzo mail: [email protected].