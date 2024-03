Caccia al tesoro pasquale in solidarietà ad Ageop Ricerca

Sabato di festa tra le vie del quartiere Alberti: le famiglie sono invitate a partecipare ad una caccia al tesoro, dove il ‘tesoro’ sono le uova colorate, oltre ai fondi che si raccolgono per Ageop-Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica. L’iniziativa è organizzata dagli esercenti della zona, iscrizioni aperte fino a venerdì compreso nei negozi Liberamente libri, Merceria e..., Aquarium Center e Cartoleria GiroGiroTondo, con quota di partecipazione di 3,50 euro a bambino.

Il ritrovo per gli iscritti è alle 14, dopo una breve spiegazione del regolamento si potrà partire alle 14:30 alla ricerca delle uova in una ‘caccia’ che coinvolge le strade dell’intero quartiere (piazza Bernini, giardino Anna Frank, viale Alberti, via Brunelleschi e via Le Corbusier). L’obiettivo è trovare il maggior numero possibile di uova che nel frattempo gli esercenti avranno nascosto. Entro le 18, il “raccolto” andrà riportato al punto di consegna di piazza Bernini, dove verrà fatto il conteggio: tutti i bambini riceveranno come premio di partecipazione un uovo di cioccolata e un dono dei commercianti. Chi avrà trovato il maggior numero di uova vincerà un soggiorno di due giorni e una notte in un magico parco di Parigi, offerto dall’agenzia Desiderando viaggiare.

In piazza Bernini ci sarà un percorso più piccolo seguito dai volontari dedicato a bambini fino a 3 anni. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad Ageop Ricerca. Le uova sono state donate da Fattorie Mordenti ad Ageop e, prima della caccia, vengono dipinte dai bambini di diverse scuole ravennati: Spazio Bimbi, Nido Stefano Biondi, Polo Lama Sud, Mesini, Fusconi, Madonna della fiducia, Gaudenzi, Randi, Tavelli, Sergio Cavina. L’evento giunge alla sua terza edizione; l’anno scorso ha riscosso molto successo con la partecipazione di più di 400 bambini.