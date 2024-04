Cade dalla bici in piazza del Popolo a Faenza, 59enne portato in elicottero al Bufalini

Cade in bici in piazza del Popolo, portato al Bufalini in prognosi riservata. È successo ieri pomeriggio a un 59enne, ora ricoverato in Rianimazione nell’ospedale cesenate. L’episodio è avvenuto all’incirca verso le 16.30, mentre in piazza si stavano svolgendo le gare delle bandiere legate alla Sagra del pellegrino. A monitorare la situazione c’erano i volontari dell’associazione nazionale carabinieri, che sono stati quindi i primi ad accorgersi che l’uomo era riverso a terra accanto ai gradini della piazza, non lontano dalla zona in cui si trova il bistrò Rossini. Pare che il 59enne fosse fermo quando è caduto malamente dalla bici, forse mentre stava scendendo: non è chiaro al momento. Sta di fatto che i volontari dell’associazione nazionale carabinieri hanno cercato di soccorrerlo, ma l’uomo era incosciente e non rispondeva: la situazione è apparsa subito molto grave.

È stata quindi chiamata subito l’ambulanza e poi l’elimedica, che infine ha trasportato l’uomo all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ora in prognosi riservata in Rianimazione. La gara delle bandiere nel frattempo è stata interrotta momentaneamente per permettere i soccorsi, ed è ripartita poi in seguito.