.Cambiamenti climatici. Alluvione in Romagna

I cambiamenti climatici determinano catastrofi naturali e fenomeni sempre più violenti. Alcuni di questi hanno o coinvolto anche Piangipane, il nostro territorio. Dopo un lungo periodo di siccità, ci sono state pioggie più frequenti e intense che hanno provocato una disastrosa alluvione.

Oltre agli enormi danni provocati alle case, industrie, alle strade e alle scuole, l’alluvione ha colpito gravemente anche la campagna, con i suoi appezzamenti di terreno. L’acqua ha distrutto le coltivazioni, rovinando i raccolti anche per i prossimi anni. Sul nostro territorio le preoccupazioni degli agricoltori sono molto forti, come ci riferiscono Roberto, Vittorio ed Elena, contadini che abbiamo intervistato. Vittorio ed Elena possiedono 6 ettari e mezzo di terra coltivati con alberi da frutto (kiwi, pesche, prugne e uva ).

L’acqua li ha sommersi, rovinando quasi tutto il raccolto e alcune coltivazioni in maniera irrecuperabile.

Alla fine della stagione Vittorio ed Elena sono riusciti a raccogliere solo il 30% della loro coltivazione. Roberto dei suoi 150 ettari di terreno ne ha persi circa 50, poco più di un terzo. Il grano, l’erba medica e tutto il primo taglio sono andati persi, provocando una riduzione dei guadagni. Molti contadini hanno infatti protestato contro il governo per i mancati risarcimenti. Non si può stare tranquilli perchè questi fenomeni naturali non ordinari potrebbero riaccadere, anche in maniera più violenta.

Abbiamo chiesto a Roberto cosa ne pensa del cambiamento climatico e riportiamo le sue parole testuali: “ Penso che come tutti gli esseri viventi al mondo da sempre ci dovremo adeguare al cambiamento climatico, perchè solo chi si adegua sopravvive. Chi non si adegua è destinato all’estinzione, quindi ci dovremo adattare a fare quelle coltivazioni giuste per il nuovo tipo di clima”.

Classe 5^ A

Scuola primaria ‘Balella’

di Piangipane

Insegnante Antonella Pascetta