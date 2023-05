Cambio della guardia Capitaneria di porto, Cimmino lascia il comando

Dopo appena 15 (intensissimi) mesi, il Capitano di vascello Francesco Cimmino, lascia il comando della direzione marittima dell’Emilia Romagna e del porto di Ravenna. Da lunedì sarà a Roma presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera, designato Capo del 6° Reparto - Sicurezza della Navigazione Marittima. Per lui, quindi, un incarico di primo piano. Domani, si insedia il nuovo comandante, il Capitano di Vascello Michele Maltese, proveniente dalla guida dello scalo marittimo di Augusta.

Arrivato il 18 febbraio 2022, il comandante Cimmino ha trascorso questi mesi sempre in ‘prima linea’ con importanti risultati. Ha gestito il porto durante i lavori per la realizzazione dell’hub portuale, cantiere che andrà avanti anche con Maltese. Ha ufficializzato la separazione del traffico navale per garantire una maggiore sicurezza alle navi in entrata e uscita dal porto, ha seguito iter complessi come il progetto eolico Agnes e il rigassificatore, senza dimenticare l’arrivo della prima nave di cereali dell’Ucraina in pieno conflitto con la Russia. Quindi, i primi tre sbarchi di migranti, a bordo della Ocean Viking (due volte) e della Humanity 1. Senza dimenticare la gestione della nave da crociera che ruppe i cavi d’ormeggio. Ha sempre potuto contare sui servizi tecnico nautici, a partire dal Capo pilota, Roberto Bunicci. "Ho voluto annullare la cerimonia del passaggio di consegne – spiega Cimmino - in segno di rispetto per la popolazione alluvionata, ritenendo opportuno e doveroso impiegare le risorse umane e i mezzi navali, terrestri ed aerei della Guardia Costiera su tutto il territorio romagnolo alluvionato, Quindi, ringrazio di vero cuore tutto il personale militare dipendente, per il lavoro e il cammino percorso insieme, per ogni decisione portata avanti con dedizione, coraggio e impegno e abnegazione". Il primo ringraziamento va, quindi, al prefetto Castrese De Rosa ("per la sua alta guida morale, autorevole, sapiente, frutto di una non comune intelligente sensibilità umana e istituzionale"). Quindi il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale, l’autorità giudiziaria, le forze dell’ordine, l’Autorità di sistema portuale, il cluster portuale a partire dal Welfare della Gente di Mare.

"Il comandante Cimmino ha trasmesso al porto di Ravenna grande competenza ed esperienza, instancabile, dobbiamo essergli significativamente grati" commenta il presidente dell’Adsp, Daniele Rossi. "Arriva il comandante Maltese di cui è ben nota la professionalità ed sperienza. A lui quindi, un grande in bocca al lupo. L’Adsp assicura una totale collaborazione nell’interesse del porto".

lo. tazz.