Camion carico di concime esce di strada

La paurosa uscita di strada di un autoarticolato, verificatasi all’alba di ieri lungo la statale 16 Adriatica (via Reale) tra Taglio Corelli e lo svincolo per Voltana (nel territorio comunale di Alfonsine), ha comportato fino alle 14, quindi per circa nove ore, la chiusura al traffico di un tratto di alcuni chilometri della trafficata arteria. Come è facile immaginare, non sono mancati disagi, ma quel che più conta è che le condizioni del camionista (non sono state coinvolte altre persone), trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, si sono per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto in un primo tempo temuto. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della Stazione di Russi, si è verificato poco dopo le 5 all’altezza di Chiesanuova di Voltana. Al volante del camion c’era un 59enne originario della Macedonia che trasportava grossi sacchi di concime. L’uomo stava procedendo lungo la statale Adriatica con direzione di marcia Ravenna-Ferrara. quando Intorno al chilometro 127, poco prima dell’intersezione con via Carrara Saracco, per cause al vaglio dei suddetti militari, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia di marcia opposta. La motrice è piombata in un terrapieno, mentre il rimorchio è rimasto in strada, arrestandosi su una fiancata e occupando l’intera sede stradale. A richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni utenti in transito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso a con bordo il medico, ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo e, per i rilievi di legge, ai Carabinieri (personale della Stazione di Russi e del Nucleo Radiomobile di Ravenna) nonché, in seguito, all’elicottero di Ravenna Soccorso.

L’autotrasportatore, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato con il velivolo, con un codice di media gravità, al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e sopratutto per le operazioni (da parte dei mezzi del ‘Baldini Group’) di rimozione dell’autoarticolato, è stato chiuso alla circolazione stradale, fino alle 14, un tratto di ‘Adriatica’ il tratto di statale compreso tra la rotatoria di Taglio Corelli che immette nella variante e il ponte della Bastia, con deviazioni del traffico (da parte sia del personale della Polizia Locale della Bassa Romagna che dei Carabinieri) verso Lavezzola e Voltana.

Luigi Scardovi