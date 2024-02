Camion in centro danneggia due immobili

Il video ieri è arrivato sul cellulare di tutti i faentini o quasi, ed è diventato virale su alcune pagine online. Si vede un camion lungo una decina di metri incastrato tra le stradine del centro, tra via Torricelli e via Zuffe. Un incrocio decisamente inadatto a un mezzo di quelle dimensioni, tanto che il camion per oltre un minuto di riprese cerca di fare manovra ma si incastra e continua imperterrito ad andare a sbattere contro segnaletica e servizi, rischiando di finire anche contro una vetrina. E, soprattutto, prosegue nella sua opera incurante dei danni arrecati principalmente all’edificio che ospita la trattoria ’la Marianaza’, preso probabilmente dalla foga di andarsene, finché a furia di spingere non riesce a infilarsi in via Zuffe facendo la retromarcia. Il video diventato virale è stato girato probabilmente da un residente dalla finestra di un’abitazione che si affaccia sull’incrocio, e assieme al rumore inconfondibile degli oggetti rotti e del camion che gratta contro il muro si sentono i commenti: "È andato fuori di testa, dai, questo è fuori".

Il camionista è stato poi fermato da una pattuglia del servizio Infortunistica della polizia locale, che lo ha identificato: si tratta di uno straniero a bordo di un mezzo italiano. Non poteva ovviamente nemmeno trovarsi in quel punto: è stato sanzionato per l’ingresso in ztl e per aver danneggiato la segnaletica stradale. Soprattutto i suoi dati e quelli dell’assicurazione sono stati comunicati ai proprietari di due immobili che ha colpito.

Le manovre del mezzo pesante hanno infatti causato danni alle linee elettriche, del telefono e del gas, ripristinate velocemente nel pomeriggio di ieri: più che le sanzioni, sarà salato l’esborso dell’assicurazione per le riparazioni.