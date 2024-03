Camion si ribalta in autostrada

A poche decine di metri dal punto in cui la scorsa settimana un camion si è ribaltato bloccando tutta l’autostrada A14, ieri un altro autoarticolato è uscito di strada ribaltandosi oltre la carreggiata di destra in un terreno agricolo. L’incidente è avvenuto giovedì mattina poco prima delle 7,30 in località Reda di Faenza, nella carreggiata nord del tratto autostradale al chilometro 70. Il mezzo, con targa straniera e rimorchio lituano, stava procedendo verso Bologna, quando per cause in corso di accertamento, poco oltre la segnaletica orizzontale gialla, ovvero le strisce di pericolo presenti sull’asfalto, ha deviato la propria traiettoria verso destra superando la rete divisoria, ribaltandosi e infine terminando la propria corsa lateralmente qualche decina di metri più in là, in un terreno coltivato.

Immediatamente allertati, si sono precipitati sul posto i soccorritori: due equipaggi della Polizia Stradale, una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento forlivese, e un’ambulanza del comitato forlivese della Croce Rossa Italiana in servizio per il 118 Romagna Soccorso, oltre al personale di Autostrade per l’Italia. Nell’urto dovuto al ribaltamento, il serbatoio posto sotto la cabina di guida del camion ha iniziato a perdere carburante, quindi i Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

A quanto si apprende, fortunatamente, il conducente ferito non sarebbe in pericolo di vita, ed è stato trasportato al più vicino ospedale per accertamenti. I rilievi di legge sono stati in seguito effettuati dagli agenti della Polstrada, sottosezione autostradale di Forlì. Per via della posizione del mezzo la circolazione non ha subìto rallentamenti e disagi, anche se la rimozione del camion ribaltato è avvenuta solo nel tardo pomeriggio in seguito all’intervento di un camion gru.

d.v.