Camion tampona sei auto Ravegnana bloccata per ore

A causa di un maxi tamponamento tra 6 autovetture ed un veicolo pesante ieri mattina poco dopo le 10 è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 67 “Tosco Romagnola” (da tutti conosciuta come Ravegnana) al km 200,200, a Forlì. La strada è stata riaperta intorno alle 13.30. Disagi al traffico e code.

Sono quattro le persone ferite. Le automobili erano ferme a un semaforo a Coccolia (nel territorio comunale di Ravenna), dirette a Forlì, dove sono in corso alcuni lavori da diversi giorni. Con tutta probabilità il conducente del camion non si è accorto delle auto ferme, e le ha centrate in pieno, provocando un effetto domino sui mezzi fermi al rosso. Per chi viaggiava in direzione Ravenna, si legge in una nota Anas, è stata disposta la deviazione su via Oriziana, mentre per chi viaggiava in direzione Forlì il traffico è stato deviato su via Taverna. Come è facile immaginare, a causa dell’incidente (sul posto vigili del fuoco e polizia locale), si sono verificati disagi.