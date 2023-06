Campagna Amica, il mercato domani si sposta all’azienda Ravagli

Il Mercato contadino di Campagna Amica Ravenna si sposta domani in vigna. L’aia dell’azienda agricola Ravagli (via Argine Destro Montone 220, Ragone di Ravenna) ospita a partire dalle 16.30, in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica, agri-merenda e aperitivo contadino a sostegno degli agricoltori colpiti dall’alluvione. "Vogliamo offrire a famiglie, cittadini e turisti la possibilità di trascorrere un pomeriggio nel verde, tra le vigne, gustando i nostri prodotti salvati dall’alluvione", afferma Alessandra Ravagli, titolare dell’azienda e presidente dell’associazione Agrimercato Ravenna che opera al fine di promuovere la vendita diretta a km 0. Dalle 17 agri-laboratori per bambini.