Camping, un ponte col piumino. Il maltempo rivia il tutto esaurito

Il maltempo di questi giorni ha provocato i primi effetti (fortunatamente) limitati sul turismo. Il Camping Village Ramazzotti, in viale Paolo e Francesca a Lido di Dante, come racconta il suo titolare, Calogero Taibi, ha deciso di posticipare l’apertura. "Tutto era predisposto per iniziare a lavorare tra oggi e domani, ma apriremo invece il 30, per ripristinare le strade interne rovinate dalla pioggia". La stagione si chiuderà tra il 15 e il 20 settembre. Tra le novità ci sarà la nuova gestione del bar-ristorante. Le piazzole a disposizione sono 287. "Le prenotazioni per l’alta e altissima stagione stanno andando bene. Le aspettative sono buone", aggiunge l’imprenditore.

Roberto Giampietri è il titolare del Camping Classe Village, in via Catone 80, sempre a Lido di Dante. "Saremo aperti – racconta –, ma il tempo non ci aiuta. Con il sole ci sarebbe stata la riviera piena di gente. E invece...". Invece tocca accontentarsi e sperare che qualche turista scelga comunque di muoversi. "Al momento abbiamo una cinquantina di prenotazioni per i giorni da giovedì e domenica, ma le previsioni meteo sono brutte". A parziale consolazione "ci sono i risultati ottenuti nel periodo pasquale, quando abbiamo aperto e quando siamo andati benissimo". L’imprenditore cerca di vederla in ’positivo’: "Dopo il covid e l’alluvione, vuoi non sopravvivere quest’anno? Certo che manca davvero solo una guerra...". Dal camping Lido di Classe, in via Giovanni Marignolli, l’apertura è avvenuta il 22 marzo e, a dispetto di pioggia e temperature invernali, in questo periodo festivo - tra 25 aprile e 1° maggio - si continuerà a lavorare (la stagione si chiuderà il 30 settembre). "Quest’anno, per la prima volta - fanno sapere dalla struttura - abbiamo alcune casine mobili, di proprietà della società Adria, che vengono messe in vendita. Noi informiamo i nostri clienti della possibilità di acquistarle". Un centinaio le piazzole a disposizione per camper e roulotte. Spostiamoci al Nuovo International Camping in via Byron, a Lido di Savio. "Abbiamo aperto il 20 aprile e chiuderemo il 15 settembre", spiegano. Per quanto riguarda le piazzole "non lavoriamo su prenotazione. Abbiamo comunque ricevuto diverse telefonate di persone interessate al Festival Internazionale dell’Aquilone", in programma fino al 1° maggio a Pinarella di Cervia. I turisti hanno poi mostrato interesse anche per i bungalow. In totale il camping mette a disposizione 450 piazzole, in larga parte occupate dagli stagionali (quella al momento a utenza libera sono 25). Per quanto riguarda infine la galassia delle strutture che fanno capo al Club del Sole questo il quadro: il camping Pineta di Milano Marittima aprirà il 23 maggio (chiusura il 23 settembre); il Rivaverde di Marina di Ravenna è aperto da giovedì scorso (chiusura il 16 settembre), così come il Sole di Marina Romea e il camping Adriano di Punta Marina: Incremento a doppia cifra rispetto al 2023 sia per la clientela italiana che per i mercati esteri (Germania, Austria, Svizzera, Francia, Paesi Bassi), indice di un crescente interesse di mercato verso l’Open Air e il modello Club del Sole “Full Life Holidays”: nuovo concept ricettivo che evolve il modello camping village a favore di Villaggi all’aria aperta full service, in un format innovativo che vede Comfort e Natura insieme, per un’esperienza senza compromessi.

Oltre ai periodi “tipici” di vacanza per la clientela italiana, dalla chiusura delle scuole in poi, e per la clientela da Germania, Austria e Svizzera, in particolare il periodo di Pentecoste, c’è un riscontro molto positivo in termini di prenotazioni anche per la primavera, sia dalla clientela bike che da quella leisure, incluse famiglie con cani al seguito, e business, grazie anche alle molteplici opportunità ed eventi offerti dal territorio. Aperto sempre dal 18 aprile (ma terminerà la stagione il 22 settembre) l’Adriatico di Cervia.