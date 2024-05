Campionato di giornalismo, premio al miglior prof da 50&più

Siamo arrivati al termine dell’edizione 2024 del concorso ‘Cronisti in Classe’, organizzato da Il Resto del Carlino e che questa mattina vedrà le premiazioni nel giardino di Ascm Confcommercio Ravenna. Gli studenti ravennati, come ogni anno hanno mostrato il meglio di loro stessi sviluppando articoli su argomenti di grande attualità e spessore che abbiamo potuto leggere settimanalmente sulle pagine del quotidiano della nostra città. Anche quest’anno 50&più provincia di Ravenna (sponsor della manifestazione con Ascom Confcommercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna), associazione di pensionati della Confcommercio, intende porre in risalto e premiare l’insegnante che ha portato alla vittoria la propria scolaresca. Il premio consiste in un mosaico appositamente realizzato da Annafietta. E questo riconoscimento lo scorso anno se lo aggiudicò il professor Gian Maria Forni della scuola media ‘Cervia 2’.

Il premio vuole riconoscere la grande e fondamentale importanza degli insegnanti nella guida ai giovanissimi studenti di questo significativo concorso ma soprattutto per il grande peso che hanno nella formazione dei nostri giovani.

Ancora una volta la nostra Associazione, che come compito ha quello di fornire a chi arriva alla terza età quanto serve per migliorare la propria vita, si pone a fianco del Carlino e con questa vicinanza intende seguire il lavoro dei giovani e cerca, quando è possibile, di accompagnarli prestando la propria esperienza. Giovani che sono il nostro futuro e la nostra speranza.

Ottavio Righini,

presidente 50&più